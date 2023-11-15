В Одессе военные из ТЦК жестко задержали мужчину: история получила продолжение

Об этом сообщается в телеграмм-канале Государственного бюро расследований.

Уполномоченный госорган расследует насильственные действия военных и правоохранителей, которые таким образом проводили мобилизационные мероприятия — заковали мужчину в наручники во время вручения повестки.

Напомним, история случилась 14 ноября 2023 — работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями задержали мужчину среди улицы и, надев на него наручники, насильно забросили в машину, мотивируя это тем, что он якобы отказался от повестки. Но жители дома, где это все происходило, вступились за мужчину и не дали покинуть место события.

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Также в ГБР сообщили, что в настоящее время возбуждено уголовное производство по факту превышения военными и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В настоящее время продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Справка.

Ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий — Действия с применением неуставных мер воздействия, причинения вреда и применения насилия и совершенные с применением оружия в условиях военного положения или в боевой обстановке — наказываются лишением свободы на срок от восьми до восьми до двенадцати лет.

Ч. 2 ст. 365 УК Украины — Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги карается ограничением свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до десяти лет.