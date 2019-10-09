Трагедия в «Токио Стар»: ответят ли все виновные

17 августа в одесском отеле заживо сгорели люди. Ночной пожар в гостинице «Токио Стар» завершил земной путь десятилетней жительницы Сумм и ее мамы, двух молодых влюбленных пар из Одессы и Киева, пожилых жителей Днепра и Австралии. Еще одно тело до сих пор не идентифицировано.

Это не первый масштабный пожар в Одессе. Именно в разгар курортного сезона. Так, в ночь на 16 сентября 2017-го в лагере «Виктория» заживо сгорели три девочки, ночью 10 июня 2019 -го – на пепелище стационара областного центра психического здоровья (бывшая психбольница) погибли шесть пациентов и медсестра, в ночь на 17 августа – трагедия в «Токио Стар».

Виновные в ЧП все еще не найдены или не привлечены к ответственности, в некоторых случаях — были назначены «козлы отпущения». Почему так происходит, и с кого спрос за трагедии, уносящие человеческие жизни?

Доводы и домыслы

В вопросе поиска виновного в ЧП, говорят, сработал так называемый личностный фактор — неприязнь к бизнесмену Вадиму Черному — совладельцу «Токио Стар». Одесский городской голова пообещал, что этого дела он «так не оставит» и заявил журналистам, что случившееся — повод вспомнить и о других объектах, которые принадлежат бизнесмену Черному. А перечень немалый.

Это и подземный торговый центр «Греческий», прямо у Дерибасовской, и трехэтажное здание бывшего ресторана «Киев» (в котором также был пожар в январе 2014 года), и гостиница «Зирка», и еще ряд привлекательных объектов. Говорят, что якобы кто-то давно выжидал удобный случай, дабы «сдыхаться Вадика» и завладеть его имуществом в центре Одессы. И именно поэтому Черного «закрыли» в СИЗО, хотя вполне могли бы отправить под домашний арест. Но…

Здесь расследование трагедии под личный контроль взял президент. Правоохранители отреагировали: владельца отеля задержали, следом — арестовали на два месяца, без права залога. Это вызвало протесты и возмущения у представителей разных слоев общества. В том числе отнюдь не симпатизирующих нынешнему узнику. Эту точку зрения подхватили журналисты и пользователи соцсетей.

Версия из-за решетки

Позже в СМИ были опубликованы письма Черного, переданные из застенков СИЗО. В них владелец злополучного отеля, не отрицая своей ответственности, обращается напрямую к Зеленскому и утверждает, что единственной причиной его ареста является желание «выслужиться» перед президентом:

«Господин президент, должен ли я быть в тюрьме?»

Владелец «Токио Стар» уверяет, что система пожарной безопасности была согласована с контролирующими органами, а в отеле работали дымовая и пожарная сигнализации.

«Когда отель начал гореть, система направила сигнал охранной фирме «Карабинер», с которой у них подписан договор и услуги которой всегда оплачиваются. Но охранная фирма не вызвала пожарных. (В ГСЧС также заявили, что слишком поздно получили сигнал о пожаре – Авт.). Когда полицейские пытались осмотреть пульт «Карабинера», их туда не пустили», – рассказывает Черный и отмечает, что «Токио Стар» работает уже 14 лет без всяких случаев».

Открыты для проверки?

Действительно, у этого отеля никогда не было проблем с желающими там поселиться. Ведь гостиница является одной из самых бюджетных в городе. Например, снять номер без окон можно всего за 350 гривен в сутки. А на небольших «квадратах» за ту же плату можно разместиться и вдвоем. Поэтому многие гости готовы мириться с неудобствами, ради экономии. Но беда все же пришла.

«Подобное может случиться в любой момент в любой гостинице, санатории, кинотеатре. Дело не в соблюдении пожарных норм, а в реальном контроле такого соблюдения… Нужно в добровольном порядке, в любое время, без всяких предупреждений пускать проверки ГСЧС», – заявил Вадим Черный.

Однако, в ГСЧС утверждают, что в текущем году владелец «Токио» сменил арендатора, который в июле просто не пустил спасателей в отель для проверки. Между тем, по словам уже бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, «сотрудниками ГСЧС неоднократно вносились предписания на устранение выявленных нарушений противопожарной безопасности. Мы будем анализировать, как руководство этого ведомства контролировало устранения таких недостатков, каким образом помещение вводилось в эксплуатацию и как это здание трамвайного депо (к слову, имевшего статус памятника архитектуры – Авт.) стало частным и использовалось под гостиницу».

А вот тут то и начинается самое интересное. Дескать, это вовсе не отель, а склад, доказательством чему — имеющаяся документация.

История с предысторией

Невозможно не заметить, что гостиница «Токио Стар» располагается, по сути, на трамвайных путях, в корпусе одного из ремонтных ангаров. Как подобное стало возможно?

28 февраля 1994 года на территории коммунального предприятия и трамвайного депо решили организовать ремонтный завод городского электротранспорта. Такое себе ОАО. Приказом регионального отделения Фонда Госимущества №1670 от 30 декабря 1998 года государство передало свои акции данного ОАО некоему «Укркоммунмашу». Далее активы и пассивы были переданы «Одессаремэлектротранспорту» – приказ регионального отделения Фонда Госимущества №2097. Многим позже «всплывет», что в эту передачу попал и ряд помещений КП «Одессгорэлектротранс». Естественно, начались судебные процессы. Оказалось, что в архивах упомянутого Фонда пропали все данные, касающиеся объектов, расположенных по улице Водопроводной №1 и №1А. В дальнейшем в них как раз и расположится «Токио Стар».

Вот тогда-то всплыла персона Сергея Дурача, 1962 года рождения, который номинально занимал различные руководящие посты в «Одессаремэлектротранспорте». Именно ему 11 сентября 2006 года руководство ОАО «Одессаремэлектротранспорт» продало весь имущественный комплекс ремонтного предприятия. Исполняя роль Фунта — колоритного персонажа романа «Золотой теленок», ничем неприметный человек стал единоличным собственником ремонтных и механических, литейного и кузнечного цехов, админзданий, электроцеха, складских помещений, – почти 15 тысяч квадратных метров по улице Водопроводной №1 и №1А. Там, где ныне располагается отель «Токио Стар».

Сдам склад. Дёшево!

Ныне чиновники утверждают, что при введении в эксплуатацию помещений отеля все, дескать, сводилось к складским помещениям. Но была обнародована разрешительная документация, выданная Государственной инспекцией архитектурно-строительного контроля, в которой четко говорится о «предприятии по обслуживанию транзитных водителей и пассажиров автостанции и рынка «Привоз». Подписаны документы тогдашним начальником областного ГАСК Петром Рябоконем — ныне действующим вице-мэром Одессы.

Выходит, «Токио Стар» был введен в эксплуатацию как гостиница при автостанции…

Прокомментировал ситуацию и Вадим Черный: «Помещение не является складом; прокуратура опубликовала информацию о соседнем здании. Гостиница введена в эксплуатацию как предприятие транзитного обслуживания пассажиров. Это нормы для автовокзалов и находящихся в них комнат отдыха».

Тот факт, что и сегодня на этой территории располагаются как складские, так и торговые помещения не отрицает ни сам Черный, ни его адвокаты. Напротив, акцентируют следствие на том, что пожар произошел не в «Токио Стар», а в отеле «Паровоз», расположенном этажом выше. Собственником «Паровоза» значится Сергей Дурач — тот самый «Фунт»…

На сегодняшний день…

По факту пожара в «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

2 сентября было сообщено о подозрении совладельцу гостиницы Сергею Дурачу. Заочно, поскольку его разыскивают.

О подозрении сообщено старшему администратору и главному инженеру отеля «Токио Стар». Первую, мать двоих маленьких детей, поместили в СИЗО.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев отеля.

Одесский региональный главк ГСЧС рапортует о проведении более 200 внеплановых проверок отелей и оздоровительных заведений. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 78 админпротоколов на руководителей и ответственных должностных лиц. Всего в Одесской области подпадает под проверку 1001 такой объект. Закончить их проверку планируется до 16 декабря.

Изменения в государственные строительные нормы относительно проектировки гостиниц, включая обеспечение пожарной безопасности, вступили в силу 1 октября. В частности, должен быть обеспечен подъезд пожарных машин к зданию, к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам. Гостиницы должны быть оборудованы системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и системами пожаротушения тонкораспыленной водой.

А вот эксперты почему-то настроены пессимистично и утверждают, что гостиничный бизнес — это золотое дно для армии чиновников. Дай-то Бог, чтобы эти «предсказания» не сбылись.

Фото: ГС ЧС