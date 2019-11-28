Пожар в одесской гостинице “Токио Стар”: владелец вышел на свободу

Бизнесмена Вадима Черного поместили в СИЗО 20 августа.
Ему сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
Напомним, 17 августа вспыхнул отель “Токио Стар” в Одессе. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.
Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.
В октябре арест задержанному продлили до 13 декабря. Предпринимателю назначили залог в 53 миллиона гривен.
На днях служители Фемиды постановили выпустить Вадима Черного на свободу – под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Также судьи обязали собственника гостиницы носить электронный браслет.
Фото: dumskaya.net