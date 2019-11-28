Пожар в одесской гостинице “Токио Стар”: владелец вышел на свободу

Ему сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Напомним, 17 августа вспыхнул отель “Токио Стар” в Одессе. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.

В октябре арест задержанному продлили до 13 декабря. Предпринимателю назначили залог в 53 миллиона гривен.

На днях служители Фемиды постановили выпустить Вадима Черного на свободу – под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Также судьи обязали собственника гостиницы носить электронный браслет.

Фото: dumskaya.net

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