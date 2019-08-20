fbpx

Новости Одессы и Одесской области

60 суток без права внесения залога: владельца «Токио Стар» арестовали

60 суток без права внесения залога: владельца «Токио Стар» арестовали

В Киевском районном суде завершилось заседание по делу бизнесмена Вадима Черного. Его подозревают в несоблюдении правил пожарной безопасности в принадлежащей ему гостинице, где погибли люди.

По требованию прокуратуры суд постановил отправить бизнесмена на 60 суток в СИЗО без права внесения залога. Об этом сообщает dumskaya.net.

Адвокат Черного настаивал на том, чтобы подсудимого отпустили. По его словам, помещения на втором этаже, которые загорелись, не принадлежат бизнесмену. Также правозащитник заявил, что у прокуратуры нет достаточно доказательств вины его подзащитного.

За бизнесмена вступился сам главный Раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф, который готов был взять его на поруки. Однако это предложение судьи отклонили, настояв на аресте Вадима Черного.

Напомним, в ночь на 17 августа при пожаре в гостинице “Токио Стар” погибло девять человек. Еще 18 пострадало.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить