60 суток без права внесения залога: владельца «Токио Стар» арестовали

В Киевском районном суде завершилось заседание по делу бизнесмена Вадима Черного. Его подозревают в несоблюдении правил пожарной безопасности в принадлежащей ему гостинице, где погибли люди.

По требованию прокуратуры суд постановил отправить бизнесмена на 60 суток в СИЗО без права внесения залога. Об этом сообщает dumskaya.net.

Адвокат Черного настаивал на том, чтобы подсудимого отпустили. По его словам, помещения на втором этаже, которые загорелись, не принадлежат бизнесмену. Также правозащитник заявил, что у прокуратуры нет достаточно доказательств вины его подзащитного.

За бизнесмена вступился сам главный Раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф, который готов был взять его на поруки. Однако это предложение судьи отклонили, настояв на аресте Вадима Черного.

Напомним, в ночь на 17 августа при пожаре в гостинице “Токио Стар” погибло девять человек. Еще 18 пострадало.

Фото: dumskaya.net