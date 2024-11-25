Новости Одессы и Одесской области

Повреждены десятки домов и есть пострадавшие: последствия утренней атаки по Одессе

Повреждены десятки домов и есть пострадавшие: последствия утренней атаки по Одессе

В результате утренней атаки в Одессе зафиксированы значительные разрушения в жилых домах и пострадавших среди жителей. Сейчас специалисты оценивают ущерб, а оперативные службы работают над ликвидацией последствий. Об этом сообщает городская власть.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу баллистикой.

По предварительным данным, повреждены 25 многоквартирных жилых домов. В квартирах выбито 118 окон, а в местах общего пользования — еще 73. Значительные повреждения получила кровля одного из домов — разрушено более 100 квадратных метров. В некоторых домах временно прекращена подача газа.

На данный момент в городской больнице находятся пятеро пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. Одновременно продолжается обследование поврежденных зданий для детальной оценки ситуации.

На месте обстрела работает оперативный штаб Приморской райадминистрации. Жители могут обращаться для получения материальной помощи на ремонт окон и дверей, а также для консультаций по государственной программе компенсации «еВідновлення».

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