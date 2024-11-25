Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ликвидируют последствия целенаправленного удара по центру города (фоторепортаж)

В Одессе ликвидируют последствия целенаправленного удара по центру города (фоторепортаж)

В Одессе ликвидируют последствия вражеской атаки утром 25 ноября, в результате которой в центральной части города пострадали дома одесситов, школа, офисы и магазины.

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки увеличилось до 11 человек. На месте была оказана помощь двум людям, сообщили в Одесской ОВА.

На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно.

Ракетным ударом повреждены жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, машины людей. Коммунальщики расчищают разрушения, вывозят обломки.


На месте атаки работает оперативный штаб Приморской райадминистрации. Одесситы могут обращаться туда для:

  • получения материальной помощи на установку окон и дверей,
  • консультаций и необходимой информации для получения компенсации по государственной программе еВідновлення.

 

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