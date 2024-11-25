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Взрыв в Одессе: ракета ударила в густонаселенный район (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Взрыв в Одессе: ракета ударила в густонаселенный район (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Одессу баллистикой. Раздался мощный взрыв, предварительно есть прилет. Над городом летает разведдрон, идет боевая работа Сил противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 9:32. Через несколько минут в Одессе прозвучал взрыв.

В Воздушных силах сообщили о разведывательном БпЛА из акватории Черного моря и ракете в направлении Одессы.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга», — говорится в сообщении военных.

По данным мониторинговых каналов, под ударом баллистики — центр Одессы.

По передварительной информации в городе есть прилет, на месте которого виднеется дым.

В связи с ракетной опасностью власти города призывают одесситов оставаться в безопасных местах до отбоя. Ракетная угроза продолжается до отбоя.

Мы продолжаем следить за ситуацией. Как только будет новая информация об обстреле, наше издание сразу сообщит ее своим читателям. Также напоминаем, что самый быстрый способ получать полезную и интересную информацию о войне, жизни Одессы, области, страны и мира — подписать на телеграм-канал ОЖ.

Оновлено

Российские террористы совершили очередную ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Телеграм-каналы публикуют кадры последствий ракетного удара по Одессе:

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