Взрыв в Одессе: ракета ударила в густонаселенный район (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 9:32. Через несколько минут в Одессе прозвучал взрыв.

В Воздушных силах сообщили о разведывательном БпЛА из акватории Черного моря и ракете в направлении Одессы.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга», — говорится в сообщении военных.

По данным мониторинговых каналов, под ударом баллистики — центр Одессы.

По передварительной информации в городе есть прилет, на месте которого виднеется дым.

В связи с ракетной опасностью власти города призывают одесситов оставаться в безопасных местах до отбоя. Ракетная угроза продолжается до отбоя.

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Оновлено

Российские террористы совершили очередную ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Телеграм-каналы публикуют кадры последствий ракетного удара по Одессе: