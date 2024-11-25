Пошкоджено десятки будинків та є постраждалі: наслідки ранкової атаки по Одесі

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти в черговий раз атакували Одесу балістикою

За попередніми даними, пошкоджено 25 багатоквартирних житлових будинків. У квартирах вибито 118 вікон, а в місцях загального користування – ще 73. Значних ушкоджень зазнала покрівля одного з будинків – зруйновано понад 100 квадратних метрів. У деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.

На цей момент у міській лікарні перебувають п’ятеро постраждалих із пораненнями різного ступеня тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. Одночасно продовжується обстеження пошкоджених будівель для детальної оцінки ситуації.

На місці обстрілу працює оперативний штаб Приморської райадміністрації. Мешканці можуть звертатися для отримання матеріальної допомоги на ремонт вікон і дверей, а також для консультацій щодо державної програми компенсації “єВідновлення”.

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