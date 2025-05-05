Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

Найденные фракции нефтепродуктов имеют диаметр в пять миллиметров.

«Его немного — где-то около пятидесяти граммов, и он нами оперативно собран. Мазут был очень мягкий от температуры в +28 на песке. Вероятно, он где-то еще есть на побережьях Одесской области, просто не везде пляжи обследуют. К тому же, мощные ветры и перенос песка по пересыпи в последние дни, вероятно, прикрывают его, и он рассеивается в толще песка, отравляя песчаные биоценозы”, — говорит ученый.

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Сейчас на побережье нацпарка мазут визуально не наблюдается, говорит Иван Русев. Но нет и никаких гарантий того, что море снова завтра не выбросит его на берег, поскольку миллионы мелких фракций поднимаются со дна и дрейфуют в водах Северо-Западной части Черного моря. Морская пучина его выбрасывает или поглощает через пищевые цепи морской экосистемы.

“Основная часть того мазута, который мог доплыть до Северо-Западного Причерноморья с места аварии 15.12.2024 года с потеплением уже растворяется и «монтируется» в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы”, — отмечает биолог.

Напомним, мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области 24 января 2025 года. По мнению экоактивиста Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.

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