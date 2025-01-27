Об этом рассказал сотрудник Нацпарка “Тузловские лиманы”, эколог Иван Русев.

Работники «Тузловских лиманов» в течение трех дней обследовали около 40 км побережья Черного моря в пределах нацпарка и нашли еще один участок протяженностью 200 м, шириной 30-70 см выброшенного в воскресенье мазута мелких фракций — 3-4 мм. Сотрудники парка его убрали, рассказал биолог.

Всего с пересыпи удалось собрать около 4 кг нефтепродуктов. Отобранные пробы на исследование в Одессе в частную профессиональную лабораторию Владислава Балинского.

“Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфует в водах Северо-западной части Черного моря. Нужны ресурсы для того чтобы оперативно выявлять, срочно собирать и уничтожать эту угрозу, а у нацпарка их просто нет”, — отметил Иван Русев.

Ученый говорит, что в результате экокатастрофы страдает морские организмы и птицы. Так, на берег Одесщины выбросило погибшую краснокнижную птицу в мазуте — красношейную гагару. А черноморская рыба может стать опасной для употребления.

“Токсичные вещества через планктон проникают в организм рыбы, а затем передаются дельфинам и людям. Это может привести к проблемам с кожей, дыхательной и иммунной системой из-за контакта с загрязненной водой”, — говорит Русев.

О том, что мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области, стало известно сегодня, 24 января 2025 года. В частности, следы экокатастрофы уже фиксируют возле курорта «Катранка», Дунайского биосферного заповедника и Национальный природного парка «Тузловские лиманы». По мнению экоактивиста Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.