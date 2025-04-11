Об этом сообщает сотрудник Нацпарка “Тузловские лиманы” эколог Иван Русев.

Россияне пишут, что дельфины в Черном море умирают из-за ослабления иммунитета и загрязнения акватории. Экологи настаивают: млекопитающие погибают из-за того, что получают контузии от соновых аппаратов (сонаров), с помощью которых военные РФ обнаруживают объекты под водой.

«Между тем, такими, с низкой иммунной системой, они становятся когда получат контузию от сонаров, что было массовым в 2022 году во время активной фазы войны в Северо-Западной части моря. А после того как ВСУ оттеснило их военные корыта сначала в оккупированный Севастополь, а затем до Новороссийска, они и там продолжают убивать дельфинов, постоянно используя убийственные для дельфинов военные сонары. И как следствие воздействия сонаров — падение иммунитета и различные заболевания, в том числе и кожные”, — пишет Иван Русев.

По подсчетам экологов, за последние три года от сонаров, подрыва мин, и бомбардировок погибло более 80 тыс. черноморских китообразных. Еще несколько тысяч умерли от мазута, которой вылился в море во время аварии танкеров в Керченском проливе.

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