Последствия урагана в Одессе: половину обрушенных деревьев вывезли, работа транспорта восстановлена

Коммунальные службы города распилили и вывезли половину из 378 упавших в понедельник деревьев. Роботы по ликвидации последствий урагана «Юля» продолжались всю ночь.

Как сообщил на своей странице в Facebook заммера Павел Вугельман, сегодня работы по уборке города от деревьев и веток продолжаются. В них участвуют КП «Горзелентрест», КП «Одесгорэлектротранс», КП «Одесгорсвет», КП «Сервисный центр», КП «Городские дороги», сотрудники всех ЖКС. Всего на улицах города сейчас работает почти тысяча человек и около полусотни единиц техники.

Общественный транспорт Одессы уже функционирует в полном объеме – работают все трамвайные и троллейбусные маршруты.

Напомним, в Одессе и области 24 февраля из-за сильного ветра был объявлен “оранжевый” уровень опасности. Из-за урагана погибла женщина, была нарушена работа транспорта, повреждены десятки автомобилей, произошла авария на теплотрассе, было обесточено 145 населенных пунктов, повреждены крыши учебных заведений.

Фото: Павел Вугельман

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