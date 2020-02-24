“Оранжевый” уровень опасности: в Одессе и области предупреждают о штормовом ветре

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 февраля.

Утром и днем порывы ветра могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ветер северо-западный.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Предупреждение об усилении ветра получили государственные службы и организации Одесской области, сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

ГСЧС Украины информирует об ухудшении погодных условий по территории всей страны. Это связано с перемещением активного циклона, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится по всей стране, а в Карпатах ожидается метель и гололедица на дорогах.

Фото: media.realitatea.md

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