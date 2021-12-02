Одесская дорожка-“заброшка”: кто оплатил ее строительство?

Депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов получил ответ на свой запрос о том, кем же являются загадочные благотворители, оплатившие строительство дороги к велоэстакаде на 10-й станции Большого Фонтана.

Напомним, эту дорогу построили чуть больше года назад, но уже через пару месяцев на ней стала проседать плитка, а сейчас она больше напоминает “заброшку”, а не велодорожку.

Как сообщил депутат на своей странице в Facebook, судя по ответу, полученному из управления дорожного хозяйства (УДХ) Одессы, это даже не один благотворитель, а целых три, и никто иной, как ведущие строительные компании Одессы – “Стикон”, “Гефест” и “Будова”. А заказчиком работ выступало УДХ.

Также Петр Обухов напомнил, что еще в октябре обращался в управление дорожного хозяйства с просьбой взять дорогу на баланс города, так как она оказалась ничейной, а значит, никто ее не обслуживает.

“Дорога была построена фактически без документов, и по ней нет никаких гарантий – то есть, претензий предъявить ни одному из троих благотворителей невозможно”,

– констатирует депутат.

По его словам, сейчас в мэрии решают, кто станет балансодержателем этой дороги, чтобы начать наконец-то ее обслуживать.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в Одессе второй раз за год “поплыла” велоэстакада на 10-й станции Большого Фонтана.

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Фото и документ с Facebook-страницы Петра Обухова