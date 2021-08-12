Одесский облавтодор хочет вложить миллиард в велодорожки и не только

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер на ремонт дороги с учетом велодорожек.

Данные о закупке обнародованы в системе публичных закупок Prozorro, сообщает пресс-служба облавтодора.

Так, объявлен конкурс на проведение ремонта нескольких участков дороги «Кучурган» – Беляевка – Маяки – Овидиополь.

По условиям закупки, на участках будут устроены велодорожки с буферной зоной, что, как отмечают в ведомстве, значительно улучшит придорожную инфраструктуру и повысит качество жизни местных жителей. Кроме того, полагают в облавтодоре, велодорожки могут стать дополнительным стимулом для развития международных соревнований по велоспорту и туризма.

Ремонтные работы будут проводиться на двух участках:

на 28-километровом участке, который начинается вблизи поселка Лиманское, проходит через села Граденицы, Яськи, Троицкое и заканчивается вблизи Беляевки;

на 5-километровом участке от поселка Маяки в направлении города Беляевки.

Общая протяженность участков составляет 33 километра.

Велодорожки планируется обустроить вдоль отремонтированных участков дороги по обеим ее сторонам.

Помимо этого, подрядчик должен будет предусмотреть обустройство солнечных панелей, опор уличного освещения и новые остановки. Также планируется отремонтировать два моста возле поселка Граденицы.

Указанная стоимость работ – более 1 миллиарда гривен.

Торги назначены на 8 октября.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе может появиться еще больше велодорожек.

Фото с Facebook-страницы Одесского облавтодора