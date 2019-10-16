Популярный артист из Одессы 21 день ничего не ел

Одессит Константин Бочаров, известный по сценическому псевдониму MELOVIN, недавно испробовал на себе строгую диету.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “Украина”.

Как признался 22-летний MELOVIN, он открыл для себя пользу детокс-питания.

Артист целыми днями ничего не ел. А употреблял только натуральные напитки из ягод, фруктов и овощей смузи. В сутки выпивал по восемь баночек. И так – 21 день.

В итоге певец хорошенько очистил организм и похудел на семь килограммов.

Отметим, MELOVIN прославился после победы в 6-м сезоне вокального шоу «Х-Фактор». Он в 2018 году представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», заняв 17-е место.

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Фото: Инстаграм MELOVINа