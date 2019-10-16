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Новости Одессы и Одесской области

Популярный артист из Одессы 21 день ничего не ел

Популярный артист из Одессы 21 день ничего не ел

Одессит Константин Бочаров, известный по сценическому псевдониму MELOVIN, недавно испробовал на себе строгую диету.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “Украина”.

Как признался 22-летний MELOVIN, он открыл для себя пользу детокс-питания.

Артист целыми днями ничего не ел. А употреблял только натуральные напитки из ягод, фруктов и овощей смузи. В сутки выпивал по восемь баночек. И так – 21 день.

В итоге певец хорошенько очистил организм и похудел на семь килограммов.

Отметим, MELOVIN прославился после победы в 6-м сезоне вокального шоу «Х-Фактор». Он в 2018 году представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», заняв 17-е место.

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Фото: Инстаграм MELOVINа

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