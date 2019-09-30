Одессит стал претендентом на место в сотне самых красивых в мире людей

В рейтинг TC Candler попал 22-летний певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим именем MELOVIN.

Фото победителя шоу “X-фактор”, участника Евровидения от Украины появилось на Инстаграм-страничке конкурса среди снимков номинантов. Одессит претендует на то, чтобы войти в топ-100 самых красивых людей 2019 года.

К слову, Константин уже не впервые оказывается отмечен учредителями престижного рейтинга. В этот раз имена победителей после голосования назовут 30 ноября. MELOVIN – единственный в списке номинантов украинец.

Фото: Инстаграм TC Candler