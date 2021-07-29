Помощь пострадавшим, музей Жванецкого и отмена подорожания электроэнергии: новости Одессы за 28 июля

В среду, 28 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
Горсовет выделил средства для помощи пострадавшим от залпового ливня 22 июля. Правда, кому-то это показалось подачкой
Продолжает радовать Элина Свитолина. Одесская теннисистка одержала историческую победу и выбилась в полуфинал Олимпиады
Стало известно, когда окончат ремонт в Одесском украинском театре. Его откроют ко Дню независимости, который Украина отмечает 24 августа.
Депутаты горсовета одобрили проект создания музея Михаили Жванецкого в доме на Старопортофранковской, 133.
Президент Зеленский заявил, что роста тарифов на электроэнергию с 1 августа не будет. Хотя раньше обещали.