Подорожание электричества с 1 августа отменяется – может быть тарифы даже снизят

Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе,

– сказал президент.

Вопрос с тарифами для населения очень важный, в первую очередь для поддержания социальной стабильности. Поэтому он будет рассмотрен на заседании СНБО.

Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения,

– добавил Зеленский.

В повестке заседания правительства вынесено постановление о продлении действующего тарифа на электроэнергию еще на месяц – до сентября.

Недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что стоимость электроэнергии вырастет. Надо сделать так, чтобы стоимость электроэнергии для промышленности и населения была одинаковой. Но, похоже, планы руководства страны поменялись из-за опасений вызвать сильную отрицательную реакцию общества и падение рейтингов власти.

О том, на сколько должны были вырасто тарифы на электороэнергию с 1 августа 2021 года “Одесская Жизнь” объясняла в публикации: Тариф на электричество: когда, для кого и как изменится цена

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