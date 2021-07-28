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Одесситка Элина Свитолина одержала историческую победу: выбилась в полуфинал Олимпиады

Одесситка Элина Свитолина одержала историческую победу: выбилась в полуфинал Олимпиады

Одесская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина установила национальный рекорд, выйдя в полуфинал в одиночном разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает Федерация тенниса Украины, украинка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что в полуфинале соревнований Элина Свитолина сыграет впервые в своей карьере. Так, на прошлой Олимпиаде в 2016 году она доходила только до 1/4 финала.

Полуфинал одиночного разряда по теннису состоится 29 июля. В нем Элина Свитолина сыграет против Паулы Бадосы из Испании или Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Финал и матч за бронзовую медаль пройдут 31 июля.

Как сообщалось ранее, 27 июля Элина Свитолина в 1/8 олимпийского теннисного турнира переиграла гречанку Марию Саккари и вышла в следующий круг соревнований.

Ранее Элина Свитолина прошла в 1/8 финала по теннису на Олимпийских играх.

Фото с Facebook-страницы Федерации тенниса Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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