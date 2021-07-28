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Помощь или подачка: сколько выделят одесситам, пострадавшим от удара стихии – названа сумма

Помощь или подачка: сколько выделят одесситам, пострадавшим от удара стихии – названа сумма

На помощь одесситам, пострадавшим от удара стихии в ночь на 22 июля городские власти выделят из бюджета более 6 млн грн.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля, в ходе 8-й очередной сессии Одесского горсовета.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, районные администрации предоставили списки пострадавших от удара стихии – это 226 семей. Сейчас департамент городского хозяйства собирает данные об ущербе, который нанес ночной залповый ливень.

При этом Труханов полагает, что государство должно отреагировать на ситуацию в Одессе и помочь преодолеть последствия стихии.

Напомним, ранее в мэрии Одессы пообещали выплатить финансовую помощь всем, кто пострадал во время ливня 22 июля.

Как сообщалось, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильнейший ливень, и за пять часов выпало более 16 миллионов тонн воды (или 225 % месячной нормы осадков).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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