Об этом заявил губернатор Сергей Гриневецкий. Интерьер театра уже обновлен. В частности, закуплены новые кресла — 1200 штук, тогда как старые отправились в сельские клубы Одесской области. Реставрация театра ведется в рамках госпрограммы «Большая стройка». По той же программе финансируются капремонты инфекционной и Еврейской больниц.

Ранее мы рассказывали о том, что будут ремонтировать в Одесском украинском театре.