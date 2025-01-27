По информации правоохранителей, около 9.00 патрульные заметили мужчину, который курил сигареты на остановке общественного транспорта. Во время проверки его документов инспекторы установили, что 40-летнего мужчину разыскивают за нарушение правил воинского учета по ст. 210. Поэтому ему сообщили о необходимости проехать в РТЦК и СП для проведения дальнейших процессуальных действий. Но мужчина отказался и начал убегать.

Патрульные рассказали, что мужчина забежал в салон рейсового автобуса, а водитель пытался физически препятствовать в его задержании.

“Воспользовавшись конфликтом, мужчина сбежал. Для урегулирования ситуации мы вызвали дополнительные экипажи. За сопротивление и препятствование задержали водителя автобуса и доставили в отдел полиции”, — рассказали в патрульной полиции.

Также полицейские обнародовали видео с боди-камеры.



За сопротивление работнику правоохранительного органа следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины.

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