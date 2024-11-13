Новости Одессы и Одесской области

В одесских катакомбах снова спасали лису (фото)

В одесских катакомбах снова спасали лису (фото)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков совместно со спелеологами снова спас лису, упавшую в колодец в катакомбах.

Очередную историю спасения животного Беляков рассказал на своей странице в Facebook.

Подобную «спасательную операцию» директор зоопарка и спелеологи проводили в начале ноября, когда в катакомбах на Шкодовой горе упал в колодец молодой лис. Зверя достали из колодца, вынесли наружу и выпустили.

И вот в тех же катакомбах и в тот же колодец попала уже другая лиса. Но на этот раз спасатели животных решили пойти по другому пути.

«Мы смастерили своеобразную лестницу, занесли ее в катакомбы и опустили в колодец. Мой прогноз оправдался – рыжая быстро поняла, что к чему и выбралась из колодца по лестнице», – поведал Беляков и добавил, что теперь «если еще какая-нибудь лиса туда попадет, то легко выберется».

Лиса в колодце

Директор Одесского зоопарка спасает лису в катакомбах

Игорь Беляков

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе заметно увеличилось количество диких лисиц, что стало новым феноменом для города.

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Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова

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