В Одессе ежик вышел на дорогу и стал причиной ДТП

Вечером пятницы, 20 сентября 2024 года, в Одессе произошло ДТП с участием легкового авто и маршрутки, в котором пострадал человек. Невольной причиной дорожной аварии стал еж.
Как сообщили в областном управлении полиции, происшествие случилось около 22:00 часов на улице Михаила Комарова.
Предварительно, 50-летний водитель маршрутки въехал в заднюю часть легковушки под управлением 37-летнего мужчины, когда тот резко затормозил. Как объяснил сам водитель легковушки, он заметил посреди проезжей части ежа и нажал на тормоза, чтобы не наехать на животное.
В результате столкновения авто и маршрутки травмировалась 38-летняя пассажирка автобуса – медики диагностировали у женщины перелом руки.
Правоохранители выяснили, что в момент ДТП оба водителя были трезвыми. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Возле трассы Одесса – Рени нашли труп 17-летнего юноши
В тот же вечер в Измаильском районе Одесской области произошло ДТП с более трагическим финалом: погиб 17-летний мотоциклист.
По информации полиции, тело юноши без признаков жизни обнаружил около 22 часов 20 сентября один из водителей возле трассы Одесса – Рени между населенными пунктами Измаил и Новая Некрасовка.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что несовершеннолетний житель одного из сел Сафьяновской громады, возвращаясь домой на мотоцикле, не справился с управлением, выехал с дороги в кювет и опрокинулся.
Тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, где также будут отобраны биологические образцы для проверки его на состояние опьянения.
По факту ДТП открыто уголовное производство и назначен ряд экспертиз для установления полных обстоятельств произошедшего.
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