Появится недорогой авиарейс Одесса — Тель-Авив: билеты уже в продаже

Летать в столицу Израиля из Одессы начнет авиакомпания SkyUp. Цены стартуют от $110 в один конец. Первый полет состоится 15 декабря.

Подробности нового рейса сообщил ресурс Avianews.com.

Слетать туда и обратно можно будет от $213. Самый дешевый билет позволяет бесплатно провезти 9 кг багажа с габаритами 55х40х23 см.

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Расписание рейсов Одесса — Тель-Авив — Одесса SkyUp:

Одесса 14:45 → Тель-Авив 17:20, среда

Тель-Авив 11:05 → Одесса 13:45, среда

Сейчас по маршруту Одесса — Тель-Авив дважды в неделю летает другой украинский авиаперевозчик: МАУ. Но цена на его услуги намного выше, чем предлагает SkyUp.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что появился недорогой авиарейс из Одессы в Рим.

Также сообщалось о появлении авиарейса из Одессы в Барселону.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из Одессы в Киев начнет летать еще один лоукостер. А также появятся бюджетные рейсы в Чехию, Грузию и Азербайджан.

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