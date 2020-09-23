Пограничники и нацгвардейцы провели провели учения в Одесской области (видео)

Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины отработали совместные действия, направленные на предотвращение попыток незаконного пересечения государственной границы.

Совместные тактические тренировки проводились на контрольном посту «Удобное». Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники смоделировали ситуацию с попытками организованных преступных групп прорыва через государственную границу на территорию Украины.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины

Ранее мы рассказывали о том, как в Одесской области пограничники задержали 11 паломников-нелегалов, не обошлось без танцев.