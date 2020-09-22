Новости Одессы и Одесской области

Танцы нелегалов: в Одесской области задержали 11 паломников-хасидов (видео)

Танцы нелегалов: в Одесской области задержали 11 паломников-хасидов (видео)

21 сентября пограничники Подольского отряда неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус «Мерседес Спринтер». На нем 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов.

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Пограничники предположили, что иностранцы намеренно скрывают паспорта, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. В ходе проверки среди личных вещей иностранных граждан действительно нашлись паспорта – одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.

Свое нелегальное пребывание в Украине иностранцы объясняли тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали во время празднования Рош га-Шана.

Во время задержания и проверки паломники устроили танцы.

Всю группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение. Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины

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