Февраль в центре Одессы, Пассаж
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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 9 февраля

По Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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