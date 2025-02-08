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Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 9 лютого

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 9 лютого

По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

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Фото Марії Котової

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