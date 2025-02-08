Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 9 лютого
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°С морозу, вдень 1-3°С тепла.
Вас також зацікавить: Що робити, якщо холодно в квартирі? Покрокова інструкція для одеситів
Прогноз погоди в Одеській області на 9 лютого
По Одеській області в неділю хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
Читайте також: Немировське і Перельоти: два села на Коди́мі, народжені в один день.
Фото Марії Котової