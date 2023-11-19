Новости Одессы и Одесской области

Погиб, защищая Украину: в Одесской области простятся с бойцом с Кодымщины

Погиб, защищая Украину: в Одесской области простятся с бойцом с Кодымщины

Грустное известие сообщили на странице Кодымской громады в Facebook.

«Погиб Андрей Ракул, мужественный воин и защитник Украины, гордость нации, молодой, красивый, упорный, а еще – сын, друг, сосед, земляк, соотечественник…
Принять реальность невозможно несмотря на подтвержденные данные. Ибо эти голубые и искренние глаза на фото, эта молодость и сила не могут погаснуть и исчезнуть навсегда. Не верим!
Помним его таким! Он никогда не станет старше, никогда не состарится. И никогда не вернется домой…»,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области погиб главный энергетик Одесской киностудии Александр Торовец.

Иакже стало известно, что при выполнении боевого задания под Херсоном погиб тренер боевых искусств из Шабо, солдат Юрий Владимирович Подгорный.

А 14 ноября в Одесской области попрощались с двумя героями-пограничниками – Владимиром Черновым и Сергеем Шелковниковым.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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