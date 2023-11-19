Погиб, защищая Украину: в Одесской области простятся с бойцом с Кодымщины

Грустное известие сообщили на странице Кодымской громады в Facebook.
«Погиб Андрей Ракул, мужественный воин и защитник Украины, гордость нации, молодой, красивый, упорный, а еще – сын, друг, сосед, земляк, соотечественник…
Принять реальность невозможно несмотря на подтвержденные данные. Ибо эти голубые и искренние глаза на фото, эта молодость и сила не могут погаснуть и исчезнуть навсегда. Не верим!
Помним его таким! Он никогда не станет старше, никогда не состарится. И никогда не вернется домой…»,
– говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Луганской области погиб главный энергетик Одесской киностудии Александр Торовец.
Иакже стало известно, что при выполнении боевого задания под Херсоном погиб тренер боевых искусств из Шабо, солдат Юрий Владимирович Подгорный.
А 14 ноября в Одесской области попрощались с двумя героями-пограничниками – Владимиром Черновым и Сергеем Шелковниковым.