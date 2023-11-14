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14 ноября Одесщина попрощается с двумя героями-пограничниками

14 ноября Одесщина попрощается с двумя героями-пограничниками

В Измаильском районе сегодня, 14 ноября, в последний путь проведут двух пограничников, отдавших свою жизнь, борясь за независимость Украины в российско-украинской войне — Владимира Чернова и Сергея Шелковникова.

Об этом сообщил глава Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев.

Главный сержант Владимир Чернов – инспектор пограничной службы 2 категории – пулеметчик отделения инспекторов пограничного залога пограничной комендатуры быстрого реагирования погиб 12 октября в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области во время выполнения боевого задания.

Жителей Сафьяновской общины просят присоединиться к живому коридору, чтобы с честью провести в последний путь героически погибшего воина.

Встреча героя живым коридором состоится в 09:00 при въезде в село Новая Некрасовка. Затем его проведут в родительский дом по адресу: ул. Полевая, 4

Ориентировочно с 10.30 до 12.00 состоится чин отпевания в церкви, откуда живым коридором погибшего проведут на кладбище.

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Сержанту Сергею Шелковникову навсегда останется 22 года. Выполняя боевое задание, он погиб 12 октября в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области. Сергей был инспектором пограничной службы 1 категории – снайпер отделения инспекторов пограничного залога пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Еще в 2021 году по контракту пошел служить в Государственную пограничную службу.

По информации мэра Измаила Андрея Абрамченко, Сергей нес службу на острове Змеиный, в Измаиле, Херсоне, был участником боевых действий. У него было много друзей и побратимов. А после Победы мечтал путешествовать по миру со своей молодой женой, с которой они обручились в апреле этого года.

Героически погибший при защите Украины Сергей Шелковников будет похоронен 14 ноября в Измаиле на Аллее Славы на Новом кладбище.

Прощание состоится в 12:00 на ул. Василия Слипака (старое название — ул.Зои Космодемьянской), 97, — на пересечении ул. Сечевых стрелков (ст. – ул.Некрасова).

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