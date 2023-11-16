На задании в Херсонской области погиб известный тренер из Одесской области

Об этом сообщает Шабовский сельсовет.

Читайте также: Умер легендарный тренер по боевым искусствам и пограничник из Одесской области

О гибели на поле боя известного в спортивных кругах тренера Юрия Подгорного стало известно 15 ноября.

Тренер Украинской Федерации смешанных боевых искусств Белгород-Днестровского района встал на защиту своей страны и земляков с первых дней полномасштабной войны. Он мужественно защищал от врага украинскую землю, однако во время выполнения боевого задания у населенного пункта Новорайск, Херсонской области погиб. Произошло это 13 ноября.

Юрий посвятил себя спорту, тренировал и воспитывал подрастающее поколение, был призером Украины UFMMA и чемпионом области.

17 октября Юрию Подгорному исполнилось 40 лет.