На задании в Херсонской области погиб известный тренер из Одесской области

Защищая Украину от оккупантов, при выполнении боевого задания под Херсоном погиб тренер боевых искусств из Шабо, солдат Юрий Владимирович Подгорный.
Об этом сообщает Шабовский сельсовет.
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О гибели на поле боя известного в спортивных кругах тренера Юрия Подгорного стало известно 15 ноября.
Тренер Украинской Федерации смешанных боевых искусств Белгород-Днестровского района встал на защиту своей страны и земляков с первых дней полномасштабной войны. Он мужественно защищал от врага украинскую землю, однако во время выполнения боевого задания у населенного пункта Новорайск, Херсонской области погиб. Произошло это 13 ноября.
Юрий посвятил себя спорту, тренировал и воспитывал подрастающее поколение, был призером Украины UFMMA и чемпионом области.
17 октября Юрию Подгорному исполнилось 40 лет.