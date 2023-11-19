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Загинув, захищаючи Україну: на Одещині попрощаються з бійцем із Кодимщини

Загинув, захищаючи Україну: на Одещині попрощаються з бійцем із Кодимщини

На фронті загинув мешканець села Шершенці Кодимської громади Одеської області Андрій Ракул.

Сумну звістку повідомили на сторінці Кодимської громади у Facebook.

«Загинув Андрій Ракул, мужній воїн та захисник України, гордість нації, молодий, гарний, завзятий, а ще – син, друг, сусід, земляк, співвітчизник…
Прийняти реальність неможливо, попри підтверджені дані. Бо ці блакитні та щирі очі на фото, ця молодість та сила не можуть згаснути та зникнути назавжди. Не віримо!
Пам’ятаємо його таким! Він ніколи не стане старшим, ніколи не постаріє. І ніколи не повернеться додому…»,

– йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області загинув головний енергетик. Одеської кіностудії Олександр Торовець.

Також стало відомо, що при виконанні бойового завдання під Херсоном загинув тренер бойових мистецтв із Шабо, солдат Юрій Володимирович Підгорний.

А 14 листопада в Одеській області попрощалися з двома героями-прикордонниками – Володимиром Черновим та Сергієм Шелковниковим.

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