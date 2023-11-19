Загинув, захищаючи Україну: на Одещині попрощаються з бійцем із Кодимщини

Сумну звістку повідомили на сторінці Кодимської громади у Facebook.

«Загинув Андрій Ракул, мужній воїн та захисник України, гордість нації, молодий, гарний, завзятий, а ще – син, друг, сусід, земляк, співвітчизник…

Прийняти реальність неможливо, попри підтверджені дані. Бо ці блакитні та щирі очі на фото, ця молодість та сила не можуть згаснути та зникнути назавжди. Не віримо!

Пам’ятаємо його таким! Він ніколи не стане старшим, ніколи не постаріє. І ніколи не повернеться додому…»,