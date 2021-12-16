Подорожает ли тепло для одесситов этой зимой?

Тарифы для населения в отопительном сезоне 2021-2022 годов меняться не будут. А вот учреждениям и организациям придется платить больше.

Об этом заявила на общественных слушаниях директор коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” (КП “ТГО”) Анна Позднякова.

Тариф на тепло для одесситов останется прежним

По словам директора КП “ТГО”, в этом отопительном сезоне для одесситов будет действовать нынешний тариф – 1813 грн/Гкал.

Старые тарифы будут действовать, так как ранее местные власти и правительство подписали соответствующий меморандум.

Насколько подорожает тепло для юридических лиц?

Что касается всех остальных категорий потребителей – бюджетных, религиозных организаций и прочих потребителей – то для них с 1 января 2022 года “произойдет рост в соответствии с ростом цены природного газа”.

Как отметила Позднякова, с 1 января 2022 года устанавливаются такие тарифы на тепло для юридических лиц:

для бюджетных учреждений – 3762 грн/Гкал (сейчас 1842 грн);

для других потребителей (кроме населения) – 5795 грн/Гкал (сейчас 1832 грн);

для религиозных организаций – 3850 грн/Гкал (сейчас 1807 грн).

При этом каждый месяц эти расценки на тепло будут корректироваться, исходя из колебаний цены на газ. Таким образом, на протяжении отопительного сезона они могут как расти, так и снижаться.

Также директор коммунального предприятия сообщила, что с учетом цены на газ “реальный” тариф на тепло для населения в настоящее время составляет 2100 грн/Гкал.

Как рассказала Позднякова, такой подсчет необходим для того, чтобы в соответствии с законом о тарифообразовании КП “ТГО” имело возможность получать компенсацию разницы из городского бюджета.

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