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В больнице города Днепра после тяжелого ранения умер военный из Одесской области Руслан Гонца;

Кем был погибший Герой.

Об этом сообщили сегодня на странице Подольской громады в Facebook.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем о невосполнимой утрате – после тяжелого ранения, несовместимого с жизнью, ушел в мир иной наш защитник, сын Украины – Гонца Руслан Витальевич. Став на защиту родной земли, он отдал самое дорогое – свою жизнь. Ему было всего 28 лет…», – сказано в сообщении.

Кем был погибший Герой Руслан Гонца

Руслан Гонца родился 15 мая 1997 года. В 2012 году окончил Борщевскую общеобразовательную школу. Далее получал образование в Котовском профессиональном лицее, где с 2012 по 2015 год учился по специальности тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. После окончания учебы более семи лет работал в Локомотивном депо, где зарекомендовал себя как добросовестный, трудолюбивый и ответственный работник.

Когда страна нуждалась в защите, Руслан не остался в стороне – 11 марта 2024 года он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

5 июня 2025 года Защитник получил тяжелое ранение – ушиб головного мозга третьей степени. Пять дней врачи боролись за его жизнь, но чуда не произошло. Украина потеряла настоящего Героя, а его семья – самого дорогого человека, расскзали в Подольской громаде.

У Руслана остались две маленькие дочери – 7 лет и 1 год и 8 месяцев, молодая жена, родители, брат и сестра.

«Подольский городской совет и вся община выражают искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Руслана. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Земля лишилась воина. Небо приняло Героя. Вечная слава и честь тебе, Руслан!», – говорится в сообщении.

Дату и место прощания с погибшим Героем в громаде не уточнили.

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