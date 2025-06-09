Трагическую весть сообщила Федерация еврейских общин Украины.

Цви Гирш (Григорий) начал работать с 15 лет, не зная отдыха — он жил с полной самоотдачей и не терпел лени ни в себе, ни в окружающих. У него были большие мечты: открыть собственный ресторан, получить звезду Мишлен, создать что-то своё, настоящее.

Он был честным, справедливым и прямолинейным, предпочитал действия вместо слов и всегда защищал тех, кто был рядом.

«Цви Гирш был человеком с истинно еврейской душой: полон противоречий, света и силы. Он не искал лёгких путей и всегда знал, чего хочет», — рассказывают о нем близкие.

Он ушёл слишком рано, оставив память о сильном и ярком человеке. Цви стал отцом двух детей — Льва (5 лет) и Алисы (4 года), которые навсегда останутся частичками его души.

Похороны воина пройдут по еврейским традициям. Организацией занимается раввин Одессы Авраам Вольф и еврейская община города.

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