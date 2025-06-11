Об этом сообщили в Раздельнянской городской территориальной громаде.

В ряды ВСУ Олега Латия призвали в 2024 году. Солдат погиб 28 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Садки Сумской области. Ему навсегда останется 48 лет.

Сегодня, 11 июня, громада простится с Героем. У стелы при въезде в Раздельную состоится живой коридор памяти. После этого на центральной площади города состоится чин отпевания и совместная молитва. Похоронят Олега Латия на Киевском кладбище.

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