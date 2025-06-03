погибший
Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете. 

Пулеметчик стрелковой роты Алексей Кара погиб 25 мая 2025 года во время исполнения боевого задания в населенном пункте Теткино Курской области РФ.

Алексей Кара

“Украина снова потеряла своего верного сына, который героически боролся с коварным врагом… Бессарабский поселковый совет выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя” – написали в громаде.

Читайте также: При защите Донетчины погиб оператор дронов из Пивденного
















Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме