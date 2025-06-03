Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете.

Пулеметчик стрелковой роты Алексей Кара погиб 25 мая 2025 года во время исполнения боевого задания в населенном пункте Теткино Курской области РФ.

“Украина снова потеряла своего верного сына, который героически боролся с коварным врагом… Бессарабский поселковый совет выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя” – написали в громаде.

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