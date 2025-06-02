Об этом с глубокой печалью сообщили на странице Сафьяновской сельской территориальной громады.
Гранатометчик отделения инспекторов пограничной службы Сергей Серпионов погиб 28 мая 2025 года во время отражения вражеского штурма в населенном пункте Садки Сумской области.
“Жизнь Сергея оборвалась внезапно, но память о нем будет жить в наших сердцах вечно. Он был верным сыном Украины, мужественным воином, добрым другом, любящим отцом и мужем, который отдал самое ценное — свою жизнь — ради мира и свободы”, — написали земляки.
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Как сообщала «Одесская жизнь», 28 мая 2025 года, в городе Черноморске Одесской области на фасаде лицея №6 установили мемориальную доску павшему защитнику Украины – матросу Вооруженных сил Украины Павлу Данилейчуку.