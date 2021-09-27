В больнице скончался пострадавший в аварии под Одессой полицейский

25 сентября в больнице умер старший оперуполномоченный одесского управления департамента внутренней безопасности одесской областной полиции Владимир Незгодинский. Ему было 32 года.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Полицейский скончался травм, полученных в ДТП 24 сентября. Авария произошла на трассе Одесса — Кучурганы.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Citroen Jumper выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

Кроме Владимира Незгодинского, в салоне микроавтобуса находился еще один сотрудник ДВБ, а также гражданские лица — 33-летняя женщина со своим шестилетним сыном.

Владимир посвятил 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Одесской области бус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате аварии в селе Каменка пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии.

“Одесская Жизнь” сообщала недано подробности ДТП, в котором погибли трое сотрудников уголовного розыска.

Ранее сообщалось о ДТП в Черноморске, в котором несовершеннолетний парень разбил шесть автомобилей.