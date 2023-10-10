Нелегальный бизнес на миллионы: под Одессой обнаружили подземное хранилище

В пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища с контрафактными сигаретами известных мировых марок на 89 млн. грн. Товар могут арестовать.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, преступная группа наладила масштабный нелегальный бизнес по продаже контрафактных сигарет известных мировых марок. Контрафакт реализовывали на территории Одесщины и других регионах через арендованные киоски, специально созданный телеграмм-канал и курьерские службы доставки.
Товар хранили в подземных хранилищах под складами в пригороде Одессы.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли без марок акцизного налога 742 тыс. пачек сигарет, 990 тыс. сигарет поштучно, 660 электронных сигарет, 75 кг кальянного табака, 328 л контрафактного алкоголя, технику, банковские карты и черновую документацию.
Стоимость изъятого составляет почти 89 млн гривен.
Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый товар.
Напомним, в 2024 году украинское правительство планирует увеличить акцизы на табачные изделия. Это приведет к тому, что стоимость пачки сигарет может возрасти на 14-18 гривен, и самые недорогие сигареты будут стоить в среднем 86 гривен.
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