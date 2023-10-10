Нелегальний бізнес на мільйони: під Одесою виявили підземне сховище

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, злочинна група налагодила масштабний нелегальний бізнес із продажу контрафактних цигарок відомих світових марок. Контрафакт реалізовували на території Одещини та інших регіонах через орендовані кіоски, спеціально створений телеграм-канал та кур’єрські служби доставки.

Товар зберігали у підземних сховищах під складами у передмісті Одеси.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили без марок акцизного податку 742 тис. пачок цигарок, 990 тис. цигарок поштучно, 660 електронних сигарет, 75 кг кальянного тютюну, 328 л контрафактного алкоголю, техніку, банківську.

Вартість вилученого становить майже 89 млн. гривень.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучений товар.

Нагадаємо, у 2024 році український уряд планує збільшити акцизи на тютюнові вироби. Це призведе до того, що вартість пачки сигарет може зрости на 14-18 гривень, і найдешевші сигарети коштуватимуть у середньому 86 гривень.

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