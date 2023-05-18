Новости Одессы и Одесской области

Жителя Одесской области посадили на долгий срок за «закладки» (фото)

Жителя Одесской области посадили на долгий срок за «закладки» (фото)

19-летнему жителю города Белгород-Днестровского вынесен приговор за распространение наркотических средств и психотропных веществ. Всего правоохранители изъяли у него почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Еще в августе 2022 года сотрудники криминальной полиции разоблачили и задержали 19-летнего жителя Белгорода-Днестровского, когда тот шел домой со свертком галлюциногенных грибов весом почти сто граммов.

наркотики

По месту жительства наркодилера  полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли почти сто граммов амфетамина, в том числе расфасованного в свертки, более 600 граммов каннабиса, четыре пакетика с РVP общим весом более 2 граммов, веса и упаковочный материал.

В дальнейшем удалось установить местонахождение 34-х тайников, которые житель Белгород-Днестровского использовал для закладок, и канал информирования клиентов. При осмотре локаций обнаружили еще 10 свертков с каннабисом общим весом 11 граммов и 24 свертки с РVP весом более 6 граммов.

наркотики

Содержимое всех изъятых наркотических средств и психотропных веществ правоохранители подтвердили экспертными выводами. Среди них – особо опасные наркотические средства и психотропные вещества. Экспертиза обошлась в 85 000 гривен, которые будут взыскивать с правонарушителя.

Кроме штарафа в 85 000 гривен, суд, после признания «закладчика» виновным, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Раньше мы также сообщали о том, что в Одессезадержали 32-летнего парня с почти полукилограммом марихуаны (каннабиса), который он намеревался продавать в городе в розницу.

Кроме того, в Одесской области былапроведена успешная операция и раскрыта группировка, которая занималась незаконным сбытом метадона в Одессе и области.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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