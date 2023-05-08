Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мужчина признался в страшном убийстве (фото, видео)

В Одесской области мужчина признался в страшном убийстве (фото, видео)

В марте 2023 года житель Песчанской территориальной громады Подольского района заявил в полицию об исчезновении 29-летней гражданской жены. А через два месяца снова пришел в полицейский отдел, на этот раз со страшным признанием.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Женщина, которая имела инвалидность, была объявлена в розыск, как пропавшая без вести. Впрочем, через два месяца, в мае мужчина снова обратился в территориальное подразделение полиции с признанием, что убил сожительницу, а ее тело спрятал на скотомогильнике за селом.

На допросе гражданин рассказал, что 18 марта 2023 года, когда он с женой пешком возвращались к месту жительства, на одной из улиц села между ними возник словесный конфликт. Он в гневе толкнул женщину на землю и задушил.

Почувствовав, что сопротивления со стороны жертвы нет, злоумышленник перенес ее тело подальше от их дома и спрятал в скотомогильнике.

Во время проведения следственных действий тело покойной было изъято и направлено на вскрытие. По заключению судебно-медицинского эксперта, ее смерть наступила по причине удушения. Теперь «душегубу» грозит лишение свободы до 15 лет.

Читайте также:

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить