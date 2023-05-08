В Одесской области мужчина признался в страшном убийстве (фото, видео)

В марте 2023 года житель Песчанской территориальной громады Подольского района заявил в полицию об исчезновении 29-летней гражданской жены. А через два месяца снова пришел в полицейский отдел, на этот раз со страшным признанием.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Женщина, которая имела инвалидность, была объявлена в розыск, как пропавшая без вести. Впрочем, через два месяца, в мае мужчина снова обратился в территориальное подразделение полиции с признанием, что убил сожительницу, а ее тело спрятал на скотомогильнике за селом.

На допросе гражданин рассказал, что 18 марта 2023 года, когда он с женой пешком возвращались к месту жительства, на одной из улиц села между ними возник словесный конфликт. Он в гневе толкнул женщину на землю и задушил.

Почувствовав, что сопротивления со стороны жертвы нет, злоумышленник перенес ее тело подальше от их дома и спрятал в скотомогильнике.

Во время проведения следственных действий тело покойной было изъято и направлено на вскрытие. По заключению судебно-медицинского эксперта, ее смерть наступила по причине удушения. Теперь «душегубу» грозит лишение свободы до 15 лет.

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Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области