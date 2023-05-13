Одессит убил кружкой прикованную к постели мать

Одесские полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве своей матери.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, на днях 53-летний житель одной из многоэтажек в Киевском районе Одессы во время ссоры несколько раз ударил кружкой по голове и лицу свою прикованную к постели мать, после чего отправился спать. От полученных травм 85-летняя старушка скончалась.

Утром, обнаружив, что мать не подает признаков жизни, мужчина известил об этом соседку.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Предполагаемое орудие преступления направили на экспертизу.

Суд заключил мужчину под стражу. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция задержала мужчину, признавшегося в убийстве незнакомца в Одессе, к которому он напросился в гости, чтобы переждать комендантский час.

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