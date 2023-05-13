Новости Одессы и Одесской области

Одессит убил кружкой прикованную к постели мать

Одессит убил кружкой прикованную к постели мать

Одесские полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве своей матери.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, на днях 53-летний житель одной из многоэтажек в Киевском районе Одессы во время ссоры несколько раз ударил кружкой по голове и лицу свою прикованную к постели мать, после чего отправился спать. От полученных травм 85-летняя старушка скончалась.

Утром, обнаружив, что мать не подает признаков жизни, мужчина известил об этом соседку.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Предполагаемое орудие преступления направили на экспертизу.

Суд заключил мужчину под стражу. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция задержала мужчину, признавшегося в убийстве незнакомца в Одессе, к которому он напросился в гости, чтобы переждать комендантский час.

Еще новости Одессы по теме:

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить