На пляже в Одесской области взорвалась мина

В селе Сычавка, недалеко от города Южного, на пляже взорвалась морская мина. Люди не пострадали, но взрывной волной был поврежден пляжный домик.

Мину прибило к берегу волнами во время шторма. Видимо,ее сорвало с якоря. Некоторое время она лежала на пляже, а потом без видимых причин сдетонировала и взорвалась.

К счастью, люди не пострадали. У отдыхающих хватило ума не находиться вблизи взрывоопасного предмета. Но пострадал расположенный недалеко от берега пляжный домик. Взрывной волной в нем выбило несколько окон и повредило роллеты.

В сообщении Оперативного командования “Юг” сказано:

Волнение моря повышает вероятность столкнуться с морскими минам. Одна из таких опасных «путешественниц» была обнаружена на Одесщине. Мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости от уреза воды одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания, к счастью на побережье не было посетителей, никто не пострадал.

Также в сообщении военных сказано, что море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны она уничтожена путем контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших нет.

Не всегда взрывы мин на пляжах заканчиваются таким малым уроном. ”Одесская Жизнь” уже рассказывала, как на одном из пляжей в области погиб мужчина, приблизившийся к взрывоопасному предмету.

Жителей Одессы и области неоднократно предупреждали о минной опасности, посещение пляжей и купание запрещены из соображений безопасности. Но многие игнорируют запрет и готовы рисковать жизнью ради возможности позагорать и поплавать в море.