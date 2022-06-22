Новости Одессы и Одесской области

На пляже в Одесской области взорвалась мина

На пляже в Одесской области взорвалась мина

В селе Сычавка, недалеко от города Южного, на пляже взорвалась морская мина. Люди не пострадали, но взрывной волной был поврежден пляжный домик. 

Мину прибило к берегу волнами во время шторма. Видимо,ее сорвало с якоря. Некоторое время она лежала на пляже, а потом без видимых причин сдетонировала и взорвалась. 

К счастью, люди не пострадали. У отдыхающих хватило ума не находиться вблизи взрывоопасного предмета. Но пострадал расположенный недалеко от берега пляжный домик. Взрывной волной в нем выбило несколько окон и повредило роллеты.

В сообщении Оперативного командования “Юг” сказано:

Волнение моря повышает вероятность столкнуться с морскими минам. Одна из таких опасных «путешественниц» была обнаружена на Одесщине. Мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости от уреза воды одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания, к счастью на побережье не было посетителей, никто не пострадал. 

Также в сообщении военных сказано, что море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны она уничтожена путем контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших нет.

пореждения от взрыва мины

Не всегда взрывы мин на пляжах заканчиваются таким малым уроном. ”Одесская Жизнь” уже рассказывала, как на одном из пляжей в области погиб мужчина, приблизившийся к взрывоопасному предмету.

Жителей Одессы и области неоднократно предупреждали о минной опасности, посещение пляжей и купание запрещены из соображений безопасности. Но многие игнорируют запрет и готовы рисковать жизнью ради возможности позагорать и поплавать в море.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить