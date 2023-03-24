Будут ли в Одессе в этом году открывать пляжи

Особо рассчитывать одесситам и гостям города на пляжный сезон в 2023 году рассчитывать не стоит. Морское побережье сейчас, пока продолжается война — место с повышенной опасностью.

Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона новостей рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам жителям Одесской области в этом году не стоит ждать пляжного сезона.

«Пока рано говорить, что побережье – это курортная зона. В первую очередь это линия обороны», – подчеркнула она.

Перед этим мы рассказывали будет ли вообще курортный сезон в Одессе и Одесской области в 2023 года. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук высказал те же аргументы, относительно пляжей, что и Наталья Гуменюк. А вот клубный отдых этим летом вполне может состояться, но тоже с ограничениями, чтобы не устраивать “танцы на костях” во время военного положения.

Чем опасен отдых на пляжах в военное время

Напомним также причины, по которым пляжный отдых сейчас очень опасен:

Минная опасность. И украинские Силы обороны и рашистские оккупанты установили в море противокорабельные мины. Периодически из срывает с места штормом и прибивает к берегу. Продолжаются ракетные обстрелы региона. Куда будет очередной «прилет», предсказать невозможно. Вероятность попадания ракеты по пляжу довольно высока, потому что у рашистов «слабость» к морской и курортной инфраструктуре Одессы.

Потому одесситам и гостям города и этим летом советуют потерпеть и отложить пляжный отдых до мирных времен, когда на город перестанут падать ракеты и разминируют морскую акваторию.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет.

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