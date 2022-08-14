Три человека подорвались на мине в Одесской области, когда купались в море: есть жертвы

На одном из пляжей Одесщины, в Белгород-Днестровском районе, в прибрежных водах, от подрыва неизвестного устройства погибли двое и ранен один человек.
Обэтом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».
По информации военных, группа мужчин, игнорируя установленные ограничения на посещение побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.
Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения.
На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
По информации Белгород-Днестровского горсовета, трагедия произошла на базе отдыха «Рута» в Затоке.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что двое мужчин купались в море и подорвались на мине в Коблево.
Незадолго до этого в Одесской области молодой человек лишился головы в буквальном смысле, подорвавшись на корабельной мине, которыю прибило волнами к пляжному берегу.
Напомним, что в Одесской и Николаевской областях действует запрет на посещение пляжей и купание в море. Это связано с минной опасностью.