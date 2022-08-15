На пляже в Затоке взорвалась мина – опубликовано видео момента ЧП

Одесские Телеграм-каналы опубликовали видео, снятое в воскресенье, 14 августа на одном из пляжей в Затоке Белгород-Днестровского района, где в результате взрыва мины погибли двое отдыхающих.

На видео представлен момент взрыва снаряда в воде, где в это время купались несколько человек. После взрывы отдыхающие от испуга стали убегать на берег.

Как сообщала «Одесская жизнь», в воскресенье, 14 августа, на одном из пляжей в Одесской области от подрыва неизвестного устройства в прибрежных водах погибли двое и ранен один человек.

По информации Оперативного командования «Юг», группа мужчин, игнорируя установленные ограничения на посещение побережья и купания в прибрежных водах и пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей. Во время купания от взрыва взрывного устройства два человека погибли на месте и еще один получил ранения.

По информации Белгород-Днестровского горсовета, трагедия произошла на базе отдыха «Рута» в Затоке.

Источник: od.vgorode.ua